Adolescentes fogem do Socioeducativo de Barra do Garças

Quatro adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) masculino de Barra do Garças, fugiram da unidade no final da tarde deste domingo (11). Com o apoio da Polícia Militar e da Força Tática do município os agentes de segurança do socioeducativo conseguiram recapturar um deles, mas as buscas continuam.

O caso ocorreu por volta das 17h30, quando os agentes plantonistas faziam o procedimento de retirada de um dos adolescentes do alojamento. Dois dos jovens se aproveitaram do momento e armados com um chuço – uma espécie de arma artesanal – partiram com violência contra os plantonistas, que ao verem que não teriam êxito em contê-los recuaram e com dificuldade conseguiram travar a grade de segurança.

Os adolescentes conseguiram então ficar livres na ala, momento em que a Polícia Militar foi acionada. Rapidamente os socioeducandos subiram em tanques de lavagem de roupas localizados na ala e tiveram acesso ao telhado da unidade, por onde conseguiram fugir.

Com a chegada dos policiais militares, os plantonistas perceberam as telhas quebradas na sala do almoxarifado e na garagem da unidade.

Um dos jovens foi recapturado ainda neste domingo. As buscas seguiram até às 2h desta segunda-feira (12) e continuarão ao longo do dia.