Atual vice-prefeito, Ubaldo quer outra forma de administrar a cidade

O atual vice-prefeito de Rondonópolis, Ubaldo Barros, do Cidadania, afirmou em entrevista ao Portal AgoraMT que, se eleito, fará uma administração diferente da administração do prefeito José Carlos do Pátio (SD), a quem ajudou a eleger. O agora concorrente de Pátio no pleito municipal critica a forma populista, no seu entendimento, como a cidade tem sido administrada há cerca de 30 anos, passando de um para outro gestor, mas todos da mesma linhagem política, o que estaria atrasando o desenvolvimento da cidade.

Apontado por ele mesmo como o “único candidato independente”, já que seu partido não coligou com nenhuma outra agremiação partidária e nem se aliou aos chamados “medalhões” da política local, como uma forma de mudar a forma como é feita a política local. “Nós optamos por sair sozinhos, porque nós temos que fazer essa mudança, sair de trinta anos de atraso para um empreendedorismo. Rondonópolis precisa disso, de um administrador que vá atrás de recursos, que vá atrás de trazer indústrias para a nossa cidade, de fortalecer o nosso comércio, melhorar os nossos distritos industriais, criar um distrito industrial na Vila Operária, transformar aquele distrito que está lá para microempresários. Porque só assim a gente vai conseguir atender a nossa cidade, que está clamando por empregos”, disparou Ubaldo Barros.

Entre as propostas, Ubaldo citou seu projeto de criação da guarda municipal armada, para ajudar no trabalho das polícias e zelar pelos prédios públicos, a construção de mais quatro grandes UPAs 24 horas, a criação de clínicas para tratar de animais, a construção de um terminal de ônibus na antiga rodoviária e em outros pontos da cidade. Ele também criticou as obras eleitoreiras, que aparecem em grande número próximo das eleições, e afirmou que irá transformar a Coder numa companhia de engenharia e asfalto, para realizar obras desse tipo na cidade, sem a necessidade da realização das licitações, apontada por Ubaldo como uma porta de entrada para a corrupção nos entes públicos.