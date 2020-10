Avião com candidata ao Senado cai em MT

“Foi Deus que nos salvou”, reforça Coronel Fernanda após queda de avião

Todos os passageiros estão bem, candidata seguia para Barra do Garças – MT.

A candidata ao senado por Mato Grosso, Coronel Fernanda, falou a pouco sobre o acidente que sofreu em Primavera do Leste.

A candidata estava em um avião que caiu logo após decolar do aeroporto da cidade. A aeronave sofreu um apagão e caiu na área de uma lavoura.

“O piloto foi maravilhoso”, destacou Fernanda, visivelmente emocionada após o acidente. Videos foram compartilhados pela assessoria da candidata.

“Foi Deus que me salvou, mais uma vez. Estamos todos bem, ninguém se feriu” concluiu.

O avião segue na lavoura e será periciado. As causas do acidente serão investigadas.

ATUALIZAÇÃO

ÀS 12H46 – A candidata estava em um bimotor Seneca. Logo após a decolagem o piloto percebeu uma falha no motor e tentou voltar ao aeroporto, mas não deu tempo e a aeronave caiu na lavoura.

A candidata foi levada a um hotel da cidade, assim como os outros passageiros da aeronave. O piloto aguarda a chegada dos peritos.

NOTA DA ASSESSORIA DA CANDIDATA

“Comunicamos que a aeronave que levava a Coronel Fernanda, candidata ao Senado do presidente Bolsonaro, número 511, fez um pouso de emergência logo após decolagem do aeroporto de Primavera do Leste quando sofreu uma pane no motor direito. Apesar do susto todos os integrantes do vôo passam bem! Mesmo assim seguimos para cumprir a agenda marcada em Barra do Garcas!”

VEJA O VÍDEO LOGO APÓS O ACIDENTE: