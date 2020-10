Aylon Arruda, candidato a vice de Pátio, está regular para Eleições

Aylon Arruda, candidato ao cargo de vice-prefeito de Rondonópolis, ao lado de Zé do Pátio, na coligação “Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social”, teve seu registro de candidatura deferido pela juíza eleitoral Milene Aparecida Pereira Beltramini.

O deferimento significa que o candidato está regular, com dados e documentação completos e atendeu aos requisitos para disputar, com o pedido já analisado pela Justiça Eleitoral.

Um pedido de impugnação de candidatura foi protocolado pelo também candidato à prefeitura de Rondonópolis, Coronel Bonoto (PRTB) e pela coligação “Chegou a hora de mudar”.

O candidato argumento que Aylon Arruda, atuava como Presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis e não houve desincompatibilização do referido cargo, no prazo de quatro meses, estabelecido pela Lei-Complementar nº 64/90.

A denúncia afirma, ainda, que o empresário e candidato ao cargo de vice de Zé do Pátio, também é sócio-adminstrador de uma empresa – que mantém contrato de fornecimento de bens com a Prefeitura de Rondonópolis, razão pela qual deveria afastar-se das atividades empresariais no prazo de seis meses, antes do pleito eleitoral.

A defesa de Aylon Arruda manifestou-se nos autos, alegando que o Sindicato não é detentor de repasses financeiros da Prefeitura de Rondonópolis e tem autonomia financeira própria. Sustenta que a empresa da qual é sócio não mantém convênio com a Prefeitura de Rondonópolis seja a que título for.

Um trecho da decisão diz o seguinte:

“Uma vez preenchidos os requisitos legais, inexistindo apontamento de inconsistência ou irregularidade, em sentido contrário ao parecer Ministerial, DEFIRO o requerimento de registro de candidatura de AYLON GONÇALO DE ARRUDA ao cargo de vice-prefeito da Coligação “Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social”. Julgo improcedentes as impugnações apresentadas por ELEIÇÃO 2020 VANDERLEI BONOTO CANTE PREFEITO e COLIGAÇÃO CHEGOU A HORA DE MUDAR. Proceda ao registro”.