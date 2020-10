Bandidos tentam assaltar supermercado e acabam baleados em troca de tiros

Mais um assalto terminou mal para os bandidos em Rondonópolis. Desta vez, eles tentavam assaltar um supermercado no bairro Tancredo Neves na tarde desta sexta-feira (16) e acabaram baleados.

Uma pessoa conseguiu se esconder em um cômodo e avisar a polícia.

De acordo com o Comandante do 5º BPM em Rondonópolis, Tenente Coronel Candido, ao serem informados via 190 que havia um assalto em andamento os policiais iniciaram o cerco. Uma das guarnições da Força Tática estava a uma quadra do local o que fez com que a intervenção fosse rápida.

Ao chegarem ao mercado, os policiais avistaram os bandidos já com as armas na mão, quando começou o confronto. Os dois foram alvejados.

Um dos baleados já havia se envolvido em outro assalto pela manhã, quando o comparsa foi preso. Ele arrumou então outro comparsa para assaltar o supermercado.

Uma das vítimas do assalto ficou com ferimentos na cabeça após levar coronhadas do suspeito.