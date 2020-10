Bazar Vem Ser Mais Solidário segue até sexta – feira

Centenas de pessoas compareceram no primeiro dia do Bazar Vem Ser Mais Solidário, nesta terça-feira (06.10), para adquirir algumas das 8 mil peças disponíveis. Os compradores destacaram a qualidade das peças e, principalmente, os preços acessíveis, além da organização do evento, que segue até sexta-feira (09.10).

O bazar é uma realização da primeira-dama Virginia Mendes, em conjunto com sua equipe da UNAF, voluntários, diversos parceiros e servidores de diversos órgãos e secretarias. O horário de funcionamento é de 9h às 19h.

A auxiliar administrativa, Odete da Silva, contou ser a segunda vez que comparece em um bazar organizado pela primeira-dama, que já possuem tradição em ações sociais.

“Venho pela segunda vez porque sei que é solidário. Os preços estão ao alcance de todos e, por isso, é uma ótima oportunidade para termos peças muito boas”, afirmou Odete.

Créditos: Mayke Toscano/Secom-MT

Para a cabeleireira, Janaina de Andrade, o valor dos produtos cabe no bolso de qualquer pessoa e destaca, principalmente, que as compras vão ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Este evento está incrível, com preços acessíveis e peças maravilhosas. É ótimo ainda saber que essas compras vão ajudar milhares de pessoas que precisam de alimentos e itens básicos, pois sei que esse dinheiro vai ser destinado para as ações que a primeira-dama comanda”, contou a cabelereira.

Já o aposentado Gervásio Pereira da Silva aproveitou para comprar calças e camisas. “Vim hoje para comprar calças e camisas com ótimos preços e também para ajudar as pessoas que mais precisam. Esse bazar está ótimo. Gostei de muita coisa e aproveitei mesmo”, disse.

Karen Calmon é servidora pública e destacou que “as peças estão muito finas e com bom valor. Vale a pena e é gratificante, pois também estou contribuindo como cidadã, ajudando o próximo”.

A engenheira Laura Garcia foi uma das doadoras de peças para o Bazar Vem Ser Mais Solidário. Ela destacou se sentir muito bem em poder doar itens de seu guarda-roupa em prol de uma causa solidária.

“Essa ideia é fantástica, pois muitas vezes temos roupas que vão ficando para trás em nossos armários, são peças boas, atuais e algumas únicas, e que dessa forma, podem ajudar aqueles que mais precisam. Isso nos faz bem também, porque contribuímos com uma causa solidária. O evento está muito organizado, as medidas de biossegurança estão sendo tomadas e as peças foram lavadas antes. Convido a todas a participarem”, declarou Laura.

O bazar

Créditos: Marcos Vergueiro

As mais de 8 mil peças novas e semi-novas estão à venda no bazar com diversos looks de estilistas, como por exemplo, a renomada estilista brasileira Martha Medeiros, Roberto Cavalli, Gucci, Versace, Prada, Lolitta, Patricia Bonaldi, Fabiana Milazzo, Ricardo Almeida, Glória Coelho, Calvin Klein, Casa Prado, Aramis entre outras marcas nacionais e internacionais doadas por lojas como a 2 AM Brand de Brasília, Editon Store, de São Paulo, a Vila Konceito, multimarcas de Cuiabá, Soul Teen, exclusiva de looks infantis.

Além desses nomes, também são parceiros: Dress Express, Edition Store, Miranda Castro Joalheria, Bruba Kids, Óticas Bamboo Brasil, Voriques Ótica, Cleuzete Bernardes, Passagiata, Clínica La Renovence e esteticista Gracielle Carvalho, Água Purissima e centenas de outros.

As formas de pagamento serão em dinheiro e cartão. Muitas peças têm valor a partir de R$ 10. E todos os itens estão identificados por cores: preto R$ 10,00; amarelo R$ 20,00; vermelho R$ 50,00; azul R$ 80,00; Verde R$ 100,00; laranja R$ 150,00; branco R$ 250,00; azul Claro R$ 300,00; cinza R$ 500,00 e rosa R$ 1.000.

Créditos: Mayke Toscano/Secom-MT

A entrada no Bazar é controlada e segue todos os protocolos de segurança de controle do Covid-19, para evitar aglomerações. O evento acontece desta terça até sexta-feira (09.10), das 9h às 19h.

Sorteio

Com apoio da joalheria Miranda Castro, de Brasília, a primeira-dama vai sortear um colar de ouro branco da coleção Butterfly para quem comprar acima de R$ 1.500. Além da jóia, quem comprar qualquer quantia no bazar estará concorrendo a sessões de massagem corporal, método Renata França. Serão sorteados dois vouchers destes, cada um com quatro sessões, doados pela esteticista Gracielle Carvalho. Outros prêmios que também serão sorteados são dois procedimentos de estética, sendo um corporal e outro fácil, doados pela clínica de estética La Renovence.