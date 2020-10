Bolsa Família começa a receber segunda parcela do auxílio de R$ 300

O Bolsa Família começa a receber a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 300 nesta segunda-feira (19). Esse grupo é o primeiro a ganhar a segunda parcela residual porque segue calendário de pagamento do programa, realizado sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social).

Serão beneficiadas hoje 1,6 milhão de pessoas com NIS final 1. O pagamento segue até o dia 30, para os que têm o NIS final 0. No total, serão pagos R$ 4,3 bilhões para mais de 16,3 milhões de pessoas.

Nesta terça-feira (20), a Caixa libera o saque em dinheiro de parcelas do auxílio emergencial para 4 milhões nascidos em outubro. Os beneficiários poderão resgatar da 1ª à 5ª parcela de R$ 600, dependendo da data que entraram no programa. O grupo faz parte do ciclo 2 do calendário, que já concluiu o pagamento em depósito na conta digital.

Além das agências, o resgate em dinheiro pode ser feito nos caixas eletrônicos e lotéricas, utilizando o código gerado pelo aplicativo Caixa Tem. A transferência para outras contas também estará liberada.

Calendário da segunda 2ª parcela do auxílio extra ao Bolsa Família

NIS final 1 – 19 de outubro

NIS final 2 – 20 de outubro

NIS final 3 – 21 de outubro

NIS final 4 – 22 de outubro

NIS final 5 – 23 de outubro

NIS final 6 – 26 de outubro

NIS final 7 – 27 de outubro

NIS final 8 – 28 de outubro

NIS final 9 – 29 de outubro