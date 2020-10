Bolso de 42% dos brasileiros tem menos grana

O brasileiro vem sentindo no bolso o peso da crise econômica nos últimos 12 meses, agravada com a pandemia do novo coronavírus.

Levantamento feito pela Hibou, empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, apontou que a maior parte dos brasileiros tem menos dinheiro.

A pesquisa mostrou que:

42% dos entrevistados estão com menos dinheiro neste mês na comparação com outubro de 2019;

29% tem a mesma quantidade; e

29% estão com mais dinheiro no bolso.

Menos dinheiro pode implicar dívidas, correto? Porém, a mostra constatou o contrário:

Apenas 25% disseram que se endividaram;

72% que não fizeram dívidas; e

13% preferiram não responder.

Quando o assunto é dívida:

25% afirmaram estar com dívidas na pandemia;

56% não procuraram empréstimo;

22% buscaram empréstimo em seu banco;

14% recorreram a amigos e familiares;

6% em financeiras de empréstimo; e

2% abriram conta em outro banco.

Apesar de a crise estar longe de terminar, a maioria dos brasileiros não está tão temerosa com a sua vida financeira:

35% não têm ideia do que vai acontecer;

31% acreditam que tudo estará melhor, com mais oportunidades;

27% acham que será mais preocupante do que hoje; e

7% disseram estar tudo igual ao que está atualmente.

Para 2021:

63% estão esperançosos;

54% preocupados;

49% focados;

42% otimistas;

41% animados;

37% indignados;

28% medrosos;

24% indiferentes; e

19% pessimistas.

Reinaldo Domingos, presidente da Abefin (Associação Brasileira de Educadores Financeiros), e a educadora financeira Teresa Tayra listam algumas atividades para quem deseja ou precisa gerar renda durante a pandemia.

1 Reduzir gastos

A primeira ação não é necessariamente um trabalho, segundo Domingos, mas um planejamento: reduzir os gastos e conseguir uma folga no orçamento.

Leia mais: Sete microempresárias falam sobre o efeito coronavírus nos negócios

“Economizar também é uma renda extra. Na maioria dos orçamentos pessoais e familiares é possível conseguir uma redução de 20% das despesas, apenas se atentando aos hábitos e comportamentos financeiros.”

2 – Hora de desapegar

Separe objetos que não utiliza e que estejam em bom estado. Anuncie tudo em sites de vendas on-line.

Faça uma faxina geral em casa e veja do que é possível desapegar: roupas, eletros-eletrônicos, jogos, sapatos e outros produtos que não são tão importantes.