Bombeiros encontram corpo de menino de 4 anos que se afogou no dia das Crianças

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram no início da tarde desta terça-feira (13) o corpo de Anthony Gabriel de Abreu, de apenas quatro anos.

O garoto tinha desaparecido ontem em um balneário em Aripuanã, cidade distante cerca de mil quilômetros de Cuiabá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe se preparava para o mergulho quando percebeu o corpo de Anthony boiando no meio do rio, há cerca de 30 metros do local onde desapareceu.

A família contou aos bombeiros que Anthony tomava banho com outras crianças quando desapareceu. O caso esta sendo investigado pela Polícia Civil.

A família ainda não confirmou as informações quanto ao velório e o enterro.