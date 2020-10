Bombeiros resgatam filhote de arara que caiu do ninho em Sinop

Bombeiros militares socorreram um filhote de arara que caiu do ninho no tronco de uma árvore no bairro Jardim Maringá, nesta quinta-feira (22) em Sinop-MT. Moradores que passavam pelo local pediram ajuda depois que encontraram a ave caída.

Segundo os bombeiros, o filhote estava em seu ninho, mas caiu após a arvore ter sido atingida por ventos fortes. Os militares levantaram o tronco e o amarraram na estrutura da cerca de uma residência, dando condições de devolver a arara ao ninho.

A proprietária da residência prestou apoio hidratando o animal e foi instruída a monitorar se as araras adultas retornarão ao ninho. Se isso não acontecer, a equipe retornará ao local e encaminhará o filhote à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).