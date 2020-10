Bombeiros retomam buscas por jovem que desapareceu no rio Cuiabá

Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas por Wagner Lucas da Silva de 25 anos. O jovem desapareceu no domingo ao tentar atravessar o rio Cuiabá nadando.

De acordo com testemunhas o jovem participava de uma confraternização entre amigos em uma prainha no rio Cuiabá em Santo Antônio de Leverger.

Por volta das 11 horas Wagner e um amigo decidiram atravessar o rio, mas a brincadeira terminou em tragédia. Wagner desapareceu e foi levado pelo rio.

Buscas foram feitas durante todo o domingo, mas o corpo não foi localizado. As buscas foram retomadas nesta segunda-feira (5), ao todo 78 pessoas morreram afogadas em Mato Grosso este ano.