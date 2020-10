Bonoto troca vice e Zé do Pátio pode trocar também

O candidato Vanderlei Bonoto, do PRTB, vai ter que substituir o seu candidato a vice-prefeito, o pastor Ageu Bernardino, que alegou problemas pessoais para acompanhar a agenda da campanha. O que se sabe é que na verdade ele teria perdido sua esposa recentemente, morta pela Covid-19, o que certamente o abalou e lhe tirou as condições de se concentrar na sua candidatura.

Com isso, Bonoto tem até o próximo dia 26 para indicar um novo nome à Justiça Eleitoral para preencher a vaga deixada em aberto, mas já se fala que o comerciante Fabio Neves pode ser essa pessoa.

Outro que está tendo problemas com o seu vice e pode vir à substituí-lo nos próximos dias é o prefeito José Carlos do Pátio, da coligação “Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social” (SD, PP, PTB, Rede, PSD, PCdoB e PV), já que Aylon Arruda está com seu nome impugnado pelo Ministério Público Eleitoral, podendo até conseguir reverter a situação, mas a situação já tem gerado discussões e parece que até reunião para discutir a situação com conselheiros políticos de peso, como os deputados Wilson Santos (PSDB) e Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), Pátio já fez, pois em caso de sua coligação não conseguir registrar Aylon até o dia 26 próximo, sua chapa automaticamente estaria fora do pleito desse ano.

O pedido de impugnação de Aylon Arruda partiu da coligação “Chegou a Hora de Mudar” (Republicanos, PSL e PSDB), do candidato Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, que alega que o vice de Pátio não se afastou dentro do prazo legal da presidência do Sindicato Rural e nem de sua empresa, que seria fornecedora da prefeitura.

A substituição de Aylon Arruda é negada pela campanha do candidato à reeleição, mas a questão é séria e seus conselheiros com certeza já trataram de arquitetar um plano B para não serem pegos de surpresa e acabarem fora do pleito.

Como se vê, os bastidores da política local estão movimentados e novidades podem surgir nos próximos dias.