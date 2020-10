Braz Barbearia inaugura nova unidade no sábado (17)

A Braz Barbearia já está há mais de 6 anos cuidando da autoestima e do estilo do homem na cidade de Rondonópolis, sempre preocupada em oferecer um serviço de excelência e com produtos de qualidade. E agora, pensando em estar mais perto de você, o estabelecimento irá inaugurar neste sábado (17), a 2ª unidade localizada na avenida Lions Internacional, nº 855 – Sala 001.

Além de cuidar da beleza dos homens com estilo, esta nova unidade vem com a mesma pegada da matriz, em um ambiente diferenciado, moderna e aconchegante com uma mesa de sinuca super estilosa e aquela cervejinha bem gelada para os adultos.

Pensando na família, a Braz Barbearia também criou um espaço kids para melhor atender as crianças e enquanto estão cuidando do visual podem estar assistindo o desenho que preferir em um espaço divertido com carrinhos e vídeo game.

A Braz Barbearia faz este convite para todos irem conhecer e se surpreender com nossa nova unidade.

Aqui cabelo, barba e bigode são coisas sérias!!!

Você pode agendar o seu horário pelo telefone (66) 99689 2848.

Seja bem-vindo!