Cáceres comemora 242 anos sendo a 6ª cidade mais populosa de MT

Quinta cidade mais antiga e sexta mais populosa de Mato Grosso, com 94.861 habitantes, a bicentenária Cáceres, distante 220 quilômetros de Cuiabá no sentido Sudoeste, completa 242 de fundação nesta terça-feira (06). O Governo de Mato Grosso comemora junto com ações em saúde, infraestrutura, educação, profissionalização, agricultura familiar, turismo, assistência social e segurança pública.

Entre repasses financeiros e obras no hospital regional, em rodovias e pontes, na retomada da ZPE (Zona de Processamento de Exportação), construção e reforma de escolas e projeto de revitalização da orla do rio Paraguai, Cáceres está sendo beneficiada com investimentos de quase R$ 200 milhões. Para ajudar no combate à pandemia, foram enviados testes rápidos e medicamentos.

Saúde

O Governo do Estado investiu R$ 5,5 milhões em 30 novos leitos (10 para UTIs e 20 para enfermarias) e na ampliação do Hospital Regional de Cáceres, que passou a contar com mais 1.200 metros quadrados de espaço.

A unidade é referência em alta complexidade para 22 municípios do Oeste e Sudoeste mato-grossense, além de duas cidades bolivianas – San Mathias e San Ignácio de Velasco, envolvendo uma população de 400 mil habitantes.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) enviou ao município 8 mil testes rápidos para detecção do coronavírus e um total de 345.416 comprimidos, entre azitromicina (42.469), ivermectina (33.975) e dipirona (268.972), também distribuído em gotas, num total de 6.606 frascos.

Educação

Está definida pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a construção de 16 salas de aula e quadra poliesportiva na Escola Estadual Vila Real, com investimentos previstos de R$ 5,1 milhões, além da manutenção das escolas estaduais 11 de Março, Gabriel Pinto de Arruda e Leopoldo Ambrósio Filho, num total de R$ 476 mil.

Por meio da Seciteci (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação), foram retomadas as obras da Escola Técnica Estadual, com 95% dos serviços executados e previsão de entrega em dezembro deste ano. Em área de 5.577 metros quadrados, foram construídas 12 salas de aula, 11 laboratórios, auditório com capacidade para 150 pessoas, biblioteca, quadra poliesportiva, centro de vivência e salas administrativas.

Infraestrutura

Após mais de três décadas de espera, foram retomadas, em fevereiro deste ano, as obras da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), com 15% dos serviços executados.

Com prazo de conclusão de 15 meses, serão investidos R$ 15,4 milhões, do Fundeic/MT (Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso), coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Sua conclusão dará mais competitividade às exportações estaduais, uma vez que as empresas lá instaladas terão tratamento específico.

Economia

Maior rebanho bovino de Mato Grosso e quarto maior do país, com 1,09 milhão de cabeças, Cáceres é também o primeiro do estado na criação de cavalos (e 11º do país), com 17,13 mil cabeças.

Sua pecuária é composta ainda por rebanho galináceo (141,9 cabeças, das quais 88 galinhas, com 528 mil dúzias de ovos), ovino (15,95 mil cabeças, segundo maior do estado) e suíno (8,6 mil cabeças, com 3.162 matrizes), além 7.400 vacas ordenhadas, que produziram 12,2 milhões de litros.

O PIB (Produto Interno Bruto) municipal em 2017, de R$ 1,816 bilhão (14º no ranking estadual), é composto por serviços (R$ 854,48 milhões), administração pública (R$ 500,28 milhões), agropecuária (136,77 milhões), indústria (R$ 127,55 milhões) e impostos (R$ 198,68 milhões). O PIB per capita é de R$ 19.896,86.

Na agricultura, o município produz abacaxi, banana, laranja, limão, mamão, melancia, melão, cana-de-açúcar, mandioca, milho, soja e tomate.