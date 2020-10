Caixa anuncia que prestação da casa pode ficar menor

Prestação da casa pode ficar menor na Caixa. Quem enfrentar dificuldades para pagar as parcelas poderá pedir a chamada negociação emergencial, em uma dessas modalidades: pagar 50% da prestação durante três meses ou pagar 75% da prestação por um período de seis meses.

A Caixa anunciou nesta semana que clientes com financiamento imobiliário poderão pagar 75% ou 50% das parcelas por até seis meses. Trata-se apenas de um adiamento –os valores não pagos nesse período deverão ser quitados depois, com as parcelas restantes do financiamento.

Os pagamentos parciais são apenas um alívio temporário para o cliente, porque não há desconto no valor total do financiamento. A quantia que não for paga no período será somada às próximas parcelas.

Foto: Mateus Bonomi/Agif/Folhapress)

Segundo a Caixa, o pedido de negociação deve ser atendido em até dez dias. Por enquanto, a solicitação é possível só pelo aplicativo Habitação Caixa (disponível para Android e iOS). Veja o passo a passo ao lado.

Se você tem uma prestação vencida, primeiro precisa quitá-la. Só depois a Caixa aceitará o pedido de negociação emergencial. Após a Caixa confirmá-la, emita e pague o boleto da prestação vencida. Se não pagá-lo, a negociação para quitar só parte das parcelas será cancelada pelo banco.

A Caixa continua oferecendo a opção de pausar as prestações de 6 a 12 meses. Mas ela é diferente da pausa oferecida por causa da pandemia, que estava disponível para todos os clientes.

Para solicitar, é preciso se encaixar em alguns critérios, como estar com os pagamentos em dia e ter no mínimo 24 prestações pagas desde a concessão do crédito ou da última negociação, dentre outros. O prazo da pausa depende de quanto ainda falta pagar para quitar o imóvel. Se falta menos de 20%, por exemplo, a pausa chega a um ano.