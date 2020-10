Câmara volta a ter sessões presenciais

As Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara de Vereadores de Rondonópolis serão realizadas a partir desta quarta-feira (28) de forma presencial a partir das 13h30 restrita ao público e liberada a imprensa a serviço. A resolução para retorno aos trabalhos de forma presencial foi colocada em pauta para votação na última sessão, e aprovada pelos vereadores.

As sessões virtuais estavam sendo realizadas desde o mês de julho devido a pandemia do coronavírus, haja vista que no parlamento tem vereadores considerados do grupo de risco.

A Reunião de Ordem do Dia também serão realizadas de forma presencial, sempre a partir das 14h00 na Câmara de Vereadores.

O atendimento ao público segue suspenso, e os serviços administrativos estão funcionando internamente, e os servidores trabalham em sistema de rodízio podendo ser das 08h00 às 11h00 ou das 13h00 às 17h00, onde todos devem seguir as recomendações de prevenção ao covid-19.

Os gabinetes dos vereadores seguem fechados, a fim de contribuir com a prevenção do coronavírus no município, restringindo à circulação das pessoas.

Para obter informações do Poder Legislativo que se relacionam com a prevenção e enfrentamento ao coronavírus, o acesso é no endereço: www.rondonopolis.mt.leg.br e ou demandados através do e-mail: camararoocovid19@hotmail.com.