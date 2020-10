Câmeras flagram roubo em loja de joias e suspeitos são presos pela PM

Equipes da Força Tática, grupo especializado da Polícia Militar, prendeu na noite desta quarta-feira (28), um homem e uma mulher, após roubo em uma loja de joias, região central de Rondonópolis-MT.

Em posse das imagens de segurança, a Agência Regional de Inteligência (ARI), identificou os suspeitos, assim como a motocicleta usada no crime.

A suspeita de 26 anos foi presa em uma residência no Jardim Maracanã. Já o homem foi detido no bairro Vila Olinda de 35 anos. Uma terceira pessoa também foi conduzida para 1ª Delegacia de Polícia por participação no roubo.

Ainda segundo a PM, a mulher presa nesta ocorrência de roubo em flagrante, é a mesma que foi presa no dia 27 de outubro, pelo crime de estelionato.

Veja o vídeo: