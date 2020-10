Caminhoneiro bate na traseira de veículo que capota no Anel Viário

A tarde desta segunda-feira (12), feriado nacional, começou com o capotamento de uma caminhonete no Anel Viário de Rondonópolis-MT. Um casal estava no veículo e apenas a mulher foi socorrida para o hospital, aparentemente, sem ferimentos graves.

De acordo com informações de outros motoristas que trafegavam na rodovia, um caminhoneiro seguia em alta velocidade, ignorou o quebra-molas próximo a uma antiga empresa de tecelagem, bateu na traseira da uma caminhonete, provocando o capotamento.

O motorista estacionou o caminhão há pouco metros do local do acidente.

Caixas de cerveja que estavam na carroceria da caminhonete ficaram espalhadas no asfalto e dentro do mato. Porém, segundo informações, elas estavam sendo levadas para um bar na MT-270.

A Polícia Militar apreendeu uma pistola na caminhonete envolvida no acidente. Uma terceira pessoa que estaria no veículo fugiu do local.