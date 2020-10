D-10 com jardineiros despenca de ponte em Rondonópolis

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel foram acionados na manhã desta quinta-feira (15), para atenderem um acidente de trânsito na ponte da Avenida Bandeirantes, sentido Jardim das Flores, em Rondonópolis-MT.

De acordo com a informações repassadas a equipe do Portal Agora MT, dois homens estavam em uma caminhonete D-10, quando o veículo teve uma falha mecânica e caiu no córrego Lageadinho. O carro ficou com as quatro rodas para cima.

O passageiro deixou o veículo sozinho, o condutor precisou de ajuda dos socorristas por estar com muitas dores. Ele foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda segundo informações, as vítimas trabalham com jardinagem e estariam com o veículo carregado de matérias para serem descartadas no ecoponto, próximo ao centro de Zoonoses.