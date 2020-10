Campanha de Luizão fará encontro para debater participação feminina na política

A coordenação de campanha do candidato Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, da coligação “Chegou a Hora de Mudar” (Republicanos, PSL e PSDB) irá realizar um encontro na noite desta quarta-feira (14), com o objetivo conscientizar, mobilizar e fomentar a atuação da mulher na política. O encontro será a partir das 19hs, na sede do comitê de campanha do candidato, localizado na avenida Presidente Médici.

O evento contará com a participação destacada da candidata a vice de Luizão, Marchiane Fritzen, que defende uma maior participação feminina na política. “Nós mulheres também precisamos conquistar o nosso espaço em cargos políticos, para que possamos levantar outras mulheres e representar o gênero feminino a partir das necessidades, que só nós entendemos a importância e urgência”.

Atualmente, Rondonópolis não tem nenhuma representante feminina em cargos eletivos.