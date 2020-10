Campanha de multivacinação começa nesta segunda-feira em Rondonópolis

Mães, pais ou responsáveis devem pegar a caderneta de vacinação dos filhos para conferir se tem alguma dose faltando e, se necessário, procurar uma das unidades de saúde do município. Começou nesta segunda-feira (05) em Rondonópolis a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, de cinco até 15 anos de idade. A vacina contra poliomielite também está sendo aplicada nas crianças de um ano até os cinco anos incompletos.

Todas as unidades de saúde do município, exceto as que estão funcionando com o projeto Sentinela – para suspeitos e pacientes da covid-19, estão com estoque de doses de diversas vacinas para atender a toda a população. Os postos de saúde estão atendendo na vacinação de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas e das 13 até as 17 horas.

Enfermeiros e técnicos de enfermagem participaram de uma capacitação sobre a campanha e esclareceram as dúvidas dos pais quando o assunto é vacina. Eles receberam um kit para cada unidade de saúde trabalhar na decoração do local e produtos para incentivar as crianças. Os personagens Zé Gotinha e Maria Gotinha também passaram para animar o público da capacitação.

A gerente do departamento de Saúde Coletiva do município, Gil Machado, alerta que o Ministério de Saúde já demonstrou preocupação com relação à vacinação das crianças que, mesmo antes da pandemia, apresentou uma cobertura vacinal muito baixa. A intenção é que as doenças mais antigas não voltem a acometer as crianças, como o sarampo por exemplo.

“A solução da vacina é que previne a doença. Se a criança não estiver imunizada ela pode adoecer com sintomas gravíssimos, que podem deixar sequelas e até levar a morte”, ressalta Gil Machado.

Dia D

A Secretaria Municipal de Saúde está organizando o dia D da campanha de multivacinação e contra a polio para acontecer no dia 17 de outubro, sábado, quando as unidades estarão abertas para fazer a vacinação das 7h30 até as 16h30. Um dia inteiro para que os pais levem seus filhos para receber todas as vacinas que estão faltando na caderneta.