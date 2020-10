Candidata a suplente, Francileide diz gostar da política e defende participação feminina

A professora aposentada Francileide Fontenelle Passos, 56 anos, é candidata a suplente de senador na chapa do advogado Euclides Ribeiro, da coligação “Avança Mato Grosso” (Avante, PSB, PDT, PROS e Rede). Militante histórica do PSB, partido ao qual é filiada há mais de 30 anos, ela diz gostar de fazer política e conclama as mulheres a participarem mais da vida política e das decisões que afetam toda a sociedade.

Secretária estadual de mulheres de seu partido, Professora Francileide, como é mais conhecida, conta que seu projeto político para este ano era outro, mas um convite feito de última hora pela direção estadual da sigla a levou a mudar de planos e disputar a suplência do cargo federal. “Eu gosto de fazer política. Sempre fui militante política e já fui candidata à vereadora uma vez. Na realidade, meu projeto era outro esse ano, estava vindo como candidata à vereadora, com tudo organizado e estruturado, mas fui convidada para ser primeira suplente do Euclides Ribeiro, o que para mim foi uma surpresa muito grande e cheguei a titubear um pouco, mas resolvi aceitar quando o próprio candidato a senador me ligou pessoalmente me intimando para missão e, como sei que é o melhor candidato, eu decidi aceitar”, contou.

Representante feminina no páreo suplementar, a candidata conta de experiência própria que é muito difícil para as mulheres se lançarem candidatas, principalmente por questões de trabalho e familiares, o que seria a razão do baixo número de mulheres em cargos eletivos. “Há quanto tempo não temos uma representante na Câmara Municipal de Rondonópolis? Temos apenas uma deputada (Janaína Riva), mas hoje eu vejo um panorama bem melhor, com o aumento do número de candidatas e confio que em breve teremos mais mulheres participando da política e ajudando na tomada de decisões importantes na política”, afirmou.

Ainda segundo a candidata, seu partido tem um total de 505 mulheres disputando cargos eletivos em Mato Grosso nessa eleição, sendo seis candidatas a prefeitas e seis à vice, tendo candidatas em todos os municípios do estado.

Nascida em Cuiabá, Francileide Passos mora há mais de 50 anos em Rondonópolis e atuou como professora da rede estadual de ensino em diversas escolas da cidade, além de ter atuado há mais de 30 anos nos bastidores da política local e estadual.