Candidato à reeleição, Leonardo Bortolin diz que continuará investindo em saúde pública

O atual prefeito da cidade de Primavera do Leste e candidato à reeleição, Leonardo Bortolin, da coligação “Unidos por Primavera” (MDB, PSL, PV, PTB, PSDB, DEM, DC, PSD, PSC, PP, PSB e PDT) foi entrevistado pela equipe da TV Primavera Record, quando falou se suas propostas e planos para a cidade, caso consiga ser vitorioso no pleito municipal. Em sua fala, o candidato afirmou que pretende continuar investindo nas áreas da saúde, segurança e educação, além de ações visando qualificar a mão de obra local e gerar empregos e renda.

Em sua apresentação, Bortolin contou um pouco de sua história e disse se sentir preparado para continuar no cargo. “Desde muito cedo eu discutia política pública sadia, dentro de casa. E isso me despertou o interesse de um dia trabalhar pela nossa comunidade. Sempre pensei que o agente político não adianta ele ser só político, ele tem que ser técnico. Então, enfrentando todas as dificuldades que enfrentei na vida, me formei em Administração e em Direito, me especializei, fui vereador e presidente da Câmara, e já estou completando três anos de mandato. Então, para fazer gestão política, para ser prefeito, é uma escola”, declarou.

Questionado pelo apresentador Irineu Júnior sobre suas propostas nas várias áreas da administração, o candidato contou que quando assumiu a prefeitura, a cidade possuía apenas nove postos de saúde, tendo construído mais sete destes, e se comprometeu a construir mais três novas unidades no próximo mandato. “Colocamos 100% do serviço odontológico em todas as unidades. Antes, as pessoas ficavam até dois na fila para conseguir uma ficha para a odontologia. Essa realidade mudou e hoje Primavera é a segunda melhor cidade em serviços de saúde odontológicos no estado”, pontuou.

Leonardo Bortolin ainda se comprometeu com a construção de um novo centro de especialidades odontológicas, uma clínica da mulher, a academia da saúde, e citou a implantação do serviço de hemodiálise na cidade.

Já na área da segurança pública, ele se comprometeu a implementar a Lei Delegada, que autoriza a prefeitura a pagar pelo trabalho de policiais militares e civis, além de bombeiros militares, para atuarem em suas horas de folga, reforçando a estrutura de segurança pública já existente. Também se comprometeu a ampliar o sistema de videomonitoramento da cidade.

Falando de suas propostas para a Educação, o candidato contou que há uma creche em vias de ser inaugurada e que pretende construir mais duas no ano que vem, além de construir uma nova escola e implantar o ensino militar na cidade, além de cursos de qualificação profissional e incentivos à criação de empregos.