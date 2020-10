Candidato à reeleição, Marco Aurélio diz que priorizará geração de empregos e saúde

O prefeito de Alto Taquari, Marco Aurélio Julien, candidato à reeleição pelo PL, diz que pretende priorizar a geração de empregos e investimentos na saúde, caso consiga êxito nas urnas. Em entrevista exclusiva ao AgoraMT, ele também reclamou do abandono da cidade e da falta de articulação dos ex-gestores, que permitiram o fechamento do terminal ferroviário da cidade, onde foram investidos milhões, mas que atualmente está abandonado, enquanto poderia estar funcionando e gerando empregos e renda.

A entrevista, que contou com a participação do analista político João Edisom, foi concedida na manhã dessa quinta-feira (15) e transmitida ao vivo pelas mídias sociais do AgoraMT.

Confira abaixo a íntegra da entrevista: