Candidatos a prefeito de Várzea Grande participam de debate

Três dos quatro candidatos a prefeito da cidade de Várzea Grande participaram de um debate na noite dessa quinta-feira (22), promovido VG Notícias. Estiveram presentes o candidato Emanuel Pinheiro da silva primo, o Emanuelzinho, da coligação “Um novo tempo para Várzea Grande” (PTB, PMB, PTC, PSD, PT e Republicanos), Flávio Alberto de Vargas, o Frical, da coligação “Várzea Grande pode mais” (PSC, REDE, PV, PSB, PSL, PROS, Patriota, PRTB, PDT, Avante, DC e SD) e Milton Dantas Oliveira, o Miltão, do PSOL. O candidato Kalil Baracat, da coligação “Amor por Várzea Grande” (PP, MDB, Pode, DEM, PSDB, PCdoB e PL), não compareceu, alegando compromissos de campanha assumidos anteriormente.

O debate durou cerca de duas horas e o primeiro candidato a se apresentar foi o candidato do PSOL, Miltão, que prometeu investir na melhoria do sistema de distribuição de água da cidade e do transporte coletivo. Flávio Frical também se comprometeu a combater o que denominou “máfia transporte” para melhorar a prestação do serviço para a população. Já Emanuelzinho se comprometeu a fazer uma gestão participativa e trabalhar pela melhoria da qualidade na distribuição de água e a governar para todos os cidadãos da cidade, investindo também na geração de emprego e renda.

Ao longo do debate, temas como a formação de PPPs (Parceria Público-Privada), a construção de uma nova rodoviária e a atração de novas empresas para a cidade também foram abordados pelos candidatos.