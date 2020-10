Candidatos fazem primeira prestação de contas; Zé do Pátio e Luizão arrecadam mais

Os candidatos a prefeito de Rondonópolis, oito ao todo, fizeram a primeira prestação de contas de valores arrecadados e gastos à Justiça Eleitoral. Até o momento, o prefeito e candidato à reeleição José Carlos do Pátio, da coligação “Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social” (SD, PP, PTB, Rede, PSD, PCdoB e PV), foi o que mais arrecadou.

Segundo dados do site Divulgacand, da Justiça Eleitoral, José Carlos do Pátio declarou ter recebido R$ 540 mil em doações, dos quais R$ 392 mil foram doados pela direção estadual de seu partido, o Solidariedade, R$ 50 doados por Bárbara Luza, R$ 22 mil doados por Hermes Ávila de Castro, R$ 18 mil doados por Terezinha Silva de Souza, R$ 18 mil doados por Rodrigo Silveira Lopes, outros R$ 18 mil Leandro Junqueira de Pádua Arduini, R$ 12 mil doados por Wemer Francis Rodrigues da Silva, e outros R$ 10 mil doados por Antonieta Garcete de Almeida.

Desse total, Pátio, que ainda não teve o registro de sua candidatura deferido pela Justiça Eleitoral, declarou não ter gasto nada desse valor.

O segundo que mais arrecadou foi o candidato Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, da coligação “Chegou a Hora de Mudar” (Republicanos, PSL e PSDB), que já teve seu pedido de registro de candidatura deferido, declarou ter arrecadado R$ 515.180, dos quais R$ 207 mil doados pelo próprio candidato, outros R$ 200 mil doados por Odílio Balbinotti Filho, R$ 70 mil doados por Diogo Garrio Carvalho, R$ 11 mil doados pelo vereador Rodrigo Lugli, o Rodrigo da Zaeli, e otura doações menores.

Entre as despesas declaradas, a campanha de Luizão informou que R$ 101.250 foram pagos ST3 Comunicação e Marketing, R$ 82 mil pagos para Clayton Esteriz Rezende Borges, R$ 59,5 mil para Valkíria Inez Pereira, e outros pagamentos menores.

Já o candidato Thiago Muniz, da coligação “Unidos para crescer” (PSC, DEM, PDT, PSB e MDB), que já teve seu pedido de registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral, declarou ter arrecadado R$ 290 mil, sendo que R$ 270 mil foram doados pelo próprio candidato e outros R$ 20 mil pelo empresário Elói Vitório Marchett. O candidato declarou já ter gasto R$ 213.360, sendo pagos R$ 50 mil à empresa D. Rivelo do Carmo, referente a serviços gráficos, outros R$ 40 mil foram pagos para a empresa McMann&Tate Pesquisas e Eventos, além de despesas menores.

Apto e com candidatura deferida, o candidato Cláudio Ferreira, da coligação “Quando os justos governam, o povo se alegra” (DC e Patriotas) arrecadou R$ 228.440, tendo como maior doador o empresário Odílio Balbinotti Filho, que doou R$ 200 mil para a campanha do candidato. Outros R$ 15.940 foram doados pelo próprio candidato, outras doações menores. Até o momento, ele não registrou nenhuma despesa no sistema.

O candidato do PRTB, Vanderlei Bonoto, também apto e com candidatura deferida, declarou ter arrecadado R$ 79.300, tendo como principais doadores os empresários Hugo de Carvalho Ribeiro, que doou R$ 20 mil, Elói Vitório Marchett, com R$ 15 mil, Jones Antonio Pagno, com R$ 13 mil, Pedro Jacyr Bongiolo, com R$ 10 mil, Bridha Silva de Moura, com R$ 8,3 mil, além do próprio Bonoto, que doou R$ 10 mil para sua própria campanha.

Desse total, o candidato declarou já ter gastado R$ 34.414,27, dos quais R$ 8,3 mil foram pagos para Bridha Silva de Moura, R$ 4,5 mil para Hélio Araújo Telésforo, além de despesas menores com sonorização e pessoal de campanha.

Já o petista Kleber Amorim, que já teve seu registro da candidatura liberado pela Justiça Eleitoral, não apresentou nenhuma prestação de contas até o momento.

Da mesma forma, o candidato do PSOL, Kleison Teixeira, ainda não registrou nenhuma prestação de contas até o momento. Ele também não teve seu pedido de registro de candidatura deferido pela justiça Eleitoral.

Candidato do Cidadania, Ubaldo Barros ainda aguarda julgamento de seu pedido de registro de candidatura, e até o momento não declarou nenhuma receita e nem despesas.