Candidatos se reúnem com protetoras para debater controle populacional dos bichos

Em reunião com os candidatos a prefeitura de Rondonópolis, protetoras dos animais pedem apoio em ações que cuidem da saúde e controle populacional de cães e gatos e que evitem o abandono e proliferação de doenças.

Dentre essas reinvindicações está o castramovel, “Hoje não conseguimos atendimento no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), nem para castração de animais com Leishmaniose, que pode proliferar não só para os próximos filhotes gerados, mas também para as pessoas”, afirma Bianca Ávila, protetora de animais.

Para o controle populacional dos animais, Marchiane fala do compromisso de fazer diferente. “O castramovel, demanda um custo inviável de aquisição e conservação em longo prazo. Nosso planejamento é fazer o agendamento por região para recolhimento e devolução desses animais para os tratamentos adequados, onde poderemos atender as demandas por um custo muito menor e mais eficaz”, enfatiza Marchiane