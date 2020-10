Carlos Fávaro defende diminuição de carga tributária sobre mais pobres

O atual senador e candidato à reeleição, Carlos Fávaro (PSD), da coligação “Fazer mais por mato Grosso” (MDB, PP, PTB e PV), foi o entrevistado da série que o Portal AgoraMT tem feito com todos os candidatos ao cargo que se dispuserem a ser entrevistados. Na entrevista, que tem a duração padrão de 30 minutos, ele defendeu a diminuição da carga tributária sobre os mais pobres e mostrou que está acompanhando de perto as discussões que ocorrem no Senado.

A nossa série de entrevistas prossegue nessa quarta-feira (7), quando entrevistaremos o candidato Elizeu Nascimento (DC), que irá falar de sua candidatura e suas propostas. A entrevista será ao vivo a partir de 8 horas e pode ser acompanhado pelo Facebook do Portal AgoraMT e revista depois no site www.agoramt.com.br.

Confira a entrevista: