Carreata de Luizão10 toma as ruas de Rondonópolis

Na manhã deste sábado(24), Luizão e a Marchiane, realizaram a carreata pela Zona Norte de Rondonópolis , acompanhados do deputado estadual Delegado Claudinei (PSL). O evento que iniciou no Jardim Itapua percorreu alguns bairros como Jardim Oliveira, Vila Operária, Jardim Sumaré, Vila Itamaraty, Lot. Carlos Bezerra, Vila São Paulo, Núcleo Hab. Marechal Rondon, Jardim Liberdade, Jardim Adriana.

Carros e motos se estenderam por volta de 3km nas ruas da cidade, seguiram o trio ao som do jingle LUIZÃO10 . Durante o percurso, os candidatos receberam o carinho dos moradores da região, que acenavam demonstrando apoio “É muito bom passar pelos bairros e ser acolhido pelas pessoas. Podemos sentir que elas confiam no nosso compromisso e querem ver a prefeitura no ritmo da cidade. Ver um novo modelo de gestão que prioriza as pessoas, que faça diferente e cuide de todos, trabalhando para todos afirmou, Luizão.

No decorrer da carreata, em seu discurso, Marchiane disse que para ser vice-prefeita de Rondonópolis, é preciso ter transparência na gestão e pensar nas pessoas. “Nós colocamos o nosso nome a disposição para fazer diferente da velha política e provar para população que é possível administrar o município com honestidade e transparência”, finaliza, Marchiane.