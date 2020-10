Carro vai parar em canteiro de obras após acidente no centro

Segundo populares um carro branco que seguia pela rua Pedro Guimaraes teria avançado a preferencial e acabou atingindo em cheio um outro Automóvel que estava na Avenida Cuiabá, em Rondonópolis – MT. Com a força do impacto o veículo preto rodou e acabou indo parar dentro de um canteiro de obras.

No carro preto estava uma mulher e as duas filhas adolescentes que apesar dos danos materiais, sofreram apenas leves escoriações. Elas foram atendidas por uma equipe de socorristas do SAMU que estiveram no local.

Já a motorista do carro branco também permaneceu no local até a chegada de uma equipe da Polícia Civil para realizar a perícia. Os funcionários da obra rapidamente fecharam o local do acidente na tentativa de encobrir algo que não ficou muito claro para nossa equipe.

Um guincho foi chamado para remover o carro preto que ficou com a frente praticante destruída.