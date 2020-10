Cartórios registram aumento de 458% nos serviços eletrônicos

A pandemia causada pelo novo coronavírus definitivamente mudou a forma como as pessoas lidam com as demandas cotidianas. No Mato Grosso, ir ao Cartório para obter documentos e certidões tem sido uma ação cada vez menos comuns. É o que demonstram os números da Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI), plataforma digital que integra todos os Cartórios do Estado, e que registrou um crescimento de 458% entre os meses de março e setembro.

Em números absolutos, as solicitações passaram de 13.370 em março para 74.621 em agosto. O número é crescente mesmo na comparação com o mesmo período do ano passado, com um crescimento registrados de 160%, passando de 71.729 certidões para 186.068.

A plataforma permite que o usuário acesse, visualize e solicite certidões e documentos dos diferentes tipos de Cartórios do Estado, como certidões de casamento, nascimento, óbito, escrituras de compra e venda, união estável, protesto registro de imóveis, procurações, de pessoas jurídicas, entre outros. Entre os documentos mais buscados pelos usuários está a certidão de matrícula imobiliária, que só no mês de agosto, registrou 41.339 solicitações.

Criada em 2015 e administrada pela Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso (Anoreg/MT), a CEI reúne mais de 240 Cartórios de Mato Grosso e oferece aos usuários a mesma segurança jurídica que os atos praticados presencialmente nas unidades. Além disso, o cidadão não precisa mais se deslocar para obter documentos e nem fazer uso da contratação de despachantes, que acabavam por encarecer o serviço com taxas extras.

De acordo com a presidente da Anoreg/MT, Velenice Dias, o crescimento dos atos online se deu não só pela pandemia, mas também pela comodidade que os avanços tecnológicos da plataforma oferecem. “A CEI recepciona e disponibiliza todos os documentos em um único lugar, tudo de forma online, garantindo ao usuário conforto e economia de tempo”.