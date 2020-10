Casamento de Gretchen tem mais audiência que lives de famosos

Quem está com saudade de um casório?

Pois o casamento de Gretchen e Esdras de Souza, nesta quarta-feira (30), deve ter matado a saudade de muita gente.

A cerimônia, realizada na Orla em Belém, no Pará, com a presença de cerca de 100 convidados, ganhou transmissão ao vivo na internet, live com audiência de dar inveja a muito cantor famoso.

Em 24 horas, a transmissão do 18º casório de Gretchen teve mais de 240 mil espectadores no YouTube. Número maior que lives de grandes nomes da música.

Para se ter uma ideia, a mais recente live de Frank Aguiar, o ‘cãozinho dos teclados’, registrou em uma semana 117 mil espectadores na plataforma de vídeos.

A live mais recente com Xandy dos Pilares obteve 187 mil visualizações em duas semanas. A da cantora Ana Carolina, dias atrás, obteve 185 mil. Show virtual recente com a presença da dupla sertaneja Edson e Hudson registrou 81 mil visualizações.

A live do Capital Inicial, há três semanas, foi vista no YouTube por 194 mil pessoas.

O show de Fernanda Takai, do Pato Fu, teve 103 mil visualizações.

Resumindo, em matéria de lives, a galera prefere ver Gretchen se casar mais uma vez!