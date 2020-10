CDL pede abertura do comércio no próximo domingo e segunda

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), encaminhou ontem (8) ao prefeito municipal um Ofício Conjunto (nº 106/2020), solicitando a autorização para a abertura do comércio no próximo domingo (11) e no feriado de segunda-feira (12). A medida visa aquecer o setor na véspera e no Dia das Crianças deste ano.

Assinam o documento a CDL, o Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis, a Associação dos lojistas do Rondon Plaza Shopping e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Rondonópolis. Com o comércio aberto, argumenta o Ofício, a expectativa é de recuperação das recentes perdas econômicas caudadas pela pandemia. Além disso, segue, os consumidores poderão ter mais tempo para ir às compras, evitando, assim, a aglomeração de pessoas dentro das lojas.

Pelo Decreto Municipal vigente (nº 9662/2020), que determinou medidas de combate à Covid-19, apenas as atividades essenciais (supermercados, postos de gasolina, etc) tem permissão de abertura aos domingos e feriados.