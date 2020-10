CDL solicita abertura do comércio nos dias 02 e 20 de novembro

Em Ofício encaminhado ao prefeito municipal, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) solicitou a abertura do comércio local nos dias 02 (feriado nacional de Finados) e 20 (feriado estadual de Consciência Negra) de novembro. O documento é assinado pelo presidente da entidade, Thiago Sperança.

“Com tantos prejuízos que nosso comércio já amargou ao longo deste ano, toda possibilidade de recuperação é bem-vinda. Nossa esperança é a de que cada rondonopolitano consiga engrenar na retomada econômica ainda nesta reta final de 2020, com datas importantes que movimentam os negócios e geram emprego e renda. Cada dia de comércio aberto é um dia de recuperação do desgaste provocado pela pandemia”, analisa Sperança.

O documento emitido ao gestor municipal destaca, justamente, estas expectativas. Seguindo as projeções do comércio local, os meses de novembro e dezembro serão decisivos no processo de recuperação da economia. Com boa parte dos consumidores recebendo salários e ao menos a primeira das duas parcelas do 13 º salário a partir da próxima semana, a injeção nas compras, aliada à confiança restabelecida dos consumidores, deve alavancar as vendas e aumentar os ganhos de quem trabalha no setor.

Outro argumento da CDL no Ofício é permitir que, com mais tempo para ir às compras em novembro, se evite a aglomeração de pessoas nas lojas, garantindo medidas de segurança e saúde, como o distanciamento social e fiscalização quanto ao uso de máscaras de proteção dentro de cada estabelecimento. Somente em novembro, importante lembrar, além das compras antecipadas para o Natal, datas como a Black Friday tendem a levar mais pessoas aos comércios.