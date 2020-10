Cemitérios vão abrir no Dia de Finados com controle na entrada

Conforme informações repassadas pela Gerente de Núcleo de Cemitérios, Vanete Barbosa Rego, as pessoas/famílias poderão antecipar visitas e ainda realizar os preparativos do “Dia de Finados”, realizando ações como: pinturas, reformas e construções, até no máximo dia 30/10, justamente para evitar aglomerações e transtornos nos cemitérios.

Ressaltando que no “Dia de Finados” (02/11), só serão permitidas ações de higienização, ou seja: limpeza/lavagem, nos túmulos.

Os portões estarão abertos das 7h às 17h nos dias úteis que antecedem o feriado, bem como no dia de finados.

Neste dia especificamente, os cemitérios municipais, bem como os privados (Vila Aurora e Parque Santa Cruz), estarão abertos a visitação pública, e obedecerão igualmente os protocolos de segurança para a Covid-19, como: uso obrigatório de máscaras, e distanciamento social para se evitar aglomerações, etc.

Nas unidades municipais, haverá fiscalização/controle nas entradas dos cemitérios, onde pelo menos (02) dois servidores estarão nos acessos das unidades, realizando a aferição de temperatura e aplicação de álcool gel, bem como, orientando a população sobre o uso obrigatório de máscaras e a necessidade de se evitar aglomerações.

No caso dos cemitérios privados, caberá a direção de cada unidade, obedecer os protocolos de segurança para a Covid-19, realizando o controle e o ordenamento de entrada das visitas.

Infelizmente, por conta da pandemia, e por medida de segurança (evitar aglomerações), todas as missas foram canceladas.

COMÉRCIO

O comércio de flores, arranjos e ornamentos praticados tradicionalmente por comerciantes ambulantes já cadastrados na prefeitura será permitido, mediante apresentação prévia à administração de cada unidade, do alvará da prefeitura, bem como a documentação legal exigida.

O município recomenda para que as pessoas antecipem as suas visitas aos túmulos de familiares, e prestem suas homenagens em outros dias, evitando assim as eventuais aglomerações da data de finados.

Por fim, a Gerência de Núcleos de Cemitérios Municipais, comunica que no dia de finados o setor de administração das unidades municipais estará fechado para ações administrativas, como atualização de pagamento de mensalidades, entre outros.