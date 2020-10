Cerca de 220 mil consumidores concorrem aos prêmios do Nota MT

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realiza nesta quinta-feira (15) o sorteio mensal do Programa Nota MT, referente ao mês de abril. O concurso, programado para o primeiro semestre do ano, teve sua data alterada quando a Caixa Econômica suspendeu as extrações da Loteria Federal, devido a pandemia de Covid-19. Estão aptos a concorrer às premiações 219.824 consumidores.

Serão sorteados 1.005 prêmios, nos valores de R$ 500 e R$ 10 mil. Foram validados para o sorteio 1.294.571 bilhetes gerados a partir das compras realizadas entre 01 e 30 de abril. Apenas concorrem às premiações os consumidores cadastrados no Programa Nota MT e que solicitam a inclusão do CPF nas notas fiscais.

Para consultar os bilhetes eletrônicos gerados, o consumidor deve acessar o site ou aplicativo do Programa Nota MT, clicar em “sorteios” e escolher o “Mensal Abril”. Nessa opção, ele verá todos os bilhetes gerados com o seu CPF e, também, a lista completa dos bilhetes que estarão concorrendo aos prêmios.

O sorteio “Mensal Abril” será realizado a partir das 09h, na sede da Sefaz, em Cuiabá, com transmissão pelas redes sociais do Governo do Estado e da Sefaz. Ele será feito com base no resultado da Loteria Federal de quarta-feira (14).