Chacina termina com quatro pessoas mortas em Pedra Preta

Quatro pessoas foram baleadas na noite desta quarta-feira (07), enquanto conversavam em uma praça na cidade de Pedra Preta-MT. Dois jovens morreram no local, outros dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Rondonópolis, mas não resistiram e vieram a óbito na manhã de hoje (08).

De acordo com as informações, as vítimas foram identificadas como Alex de Souza Santos de 21 anos, Igor Santos Pereira de 22 anos, Adriel Silveira de Souza de 25 anos e Jeovane Mendonça de Santana Nunes de 24 anos. Os quatro homens foram mortos com disparos de arma de fogo na cabeça.

A Polícia Civil relatou no Boletim de Ocorrência que está investigando o caso, e que nenhuma testemunha contou detalhes do que teria acontecido na Praça Albertina em Pedra Preta.