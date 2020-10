Chuva causa estragos e alaga ala do hospital Metropolitano

Uma forte chuva causou estragos na tarde desta quinta-feira (29) em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

Pontos de alagamentos foram registrados no Jardim Paula e no Centro. Os bombeiros ainda fazem um levantamento das ocorrências atendidas, mas anteciparam que não foram registrados feridos.

Entre os chamados mais comuns estão: quedas de árvores, postes de energia elétrica e de fachadas.

No hospital Metropolitano, que é referência no atendimento de pacientes com Covid-19, uma ala ficou inundada.

Enfermeiros correram para transferir os pacientes. A Secretaria Estadual de Saúde informou que uma equipe esta no local para avaliar os danos e a possível causa do problema.

No entanto, reforçou, que os pacientes foram atendidos e levados para outro pavilhão do hospital, sem nenhum tipo de prejuízo ao tratamento.