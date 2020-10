Cintia Dicker exibe aliança com Pedro Scooby

Cintia Dicker atendeu ao pedido dos seguidores e responder diversas perguntas enviadas por eles nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (29).

Em uma das respostas, a modelo exibiu, pela primeira vez, a aliança que usa com Pedro Scooby. O tamanho enorme da joia chamou a atenção.

Cintia também foi questionada sobre a relação dela com crianças, já que convive com os três filhos de Pedro (Dom, Ben e Liz), frutos do relacionamento dele com Luana Piovani. A modelo disse que está acostumada, pois a família dela é “muito grande”.

“Se juntar todo mundo dá umas 200 pessoas… E eles gostam de fazer filhinho naquela família (risos). Então, tem muita criança e eu convivi sempre”, afirmou Cintia. “Minha mãe tinha uma creche quando eu era pequena e eu ia com ela. Eu amava ajudar, ficar lá o dia inteiro cuidando das crianças. Eu cuidei muito da minha irmã, porque ela é 11 anos mais nova do que eu… E é isso, estar com criança é coisa mais gostosa desse mundo”, completou.

Vale lembrar que Cintia e Pedro assumiram o relacionamento no fim do ano passado. Atualmente, eles moram juntos em Portugal.