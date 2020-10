Cliclista é atropelado por carreta na MT-100 e morre na hora

Um ciclista identificado como Sebastião Bezerra dos Santos, morreu em um trágico acidente na tarde desta quinta-feira (29) na MT-100, área urbana do município de Alto Taquari. As rodas traseiras da carreta passaram em cima da cabeça da vítima.

Segundo testemunhas, Sebastião trafegava pela via quando acabou se desequilibrando, possivelmente pela proximidade que a carreta passou, a acabou caindo, momento em que foi atropelado.

Policias Civis e Militares estiveram no local e interditaram a via para realização da perícia. As causas do acidente serão investigadas.