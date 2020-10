Colisão frontal entre carro e moto deixa um ferido

Um jovem ficou ferido na noite desta terça-feira (21) após se envolver em um acidente na avenida W6, no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis. Ele estava em uma moto na contramão da via.

De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, o motociclista seguia na via pela contramão e o condutor do carro que vinha no sentido contrário bateu na moto. A vítima e a moto foram parar do outro lado do canteiro.

O condutor do carro não parou para prestar socorro. O motociclista foi socorrido pelo Samu com ferimentos nas duas pernas e um sangramento na cabeça.