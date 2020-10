Com candidatura de Taques barrada pela justiça, candidatos do Solidariedade fecham com Euclides Ribeiros

Após o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) ter indeferido por unanimidade a candidatura do ex-governador Pedro Taques (SD) para a eleição suplementar ao Senado do dia 15 de novembro, candidatos do Solidariedade a prefeitura de quatro cidades declararam apoio a Euclides Ribeiro (Avante). As adesões aconteceram nos últimos dias.

Vale ressaltar que em agosto o Solidariedade estava praticamente fechado com Euclides, mas os líderes do partido em Mato Grosso foram pegos de surpresa com a candidatura avaliada como impositiva do ex-governador.

Segundo os autos, Pedro Taques possui condenação na justiça eleitoral pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com anotação sobre possibilidade de inelegibilidade em candidatura futura. O ex-governador foi condenado ao pagamento de R$ 50 mil, em decorrências de ações abusivas na Caravana da Transformação de 2018, além de anotação no sistema ASE 540 (inelegibilidade como efeito secundário).

O relator do processo, juiz eleitoral Jackson Coutinho, refutou os argumentos da defesa de Taques e acatou os argumentos do Ministério Público Eleitoral (MPE). O voto do relator foi acompanhado pelos magistrados, Gilberto Bussiki, Marilsen Addário, Sebastião Monteiro, Fábio Henrique, Bruno D’Oliveira e Gilberto Giraldelli. Com a decisão, a chapa de Taques com os seus suplentes foi indeferida.

O candidato a prefeito pelo Solidariedade em Nova Lacerda (distante 541 km distante de Cuiabá), Claudiney da Silva, que foi secretário municipal de saúde e hoje é presidente da Câmara de Vereadores garantiu apoio a Euclides.

“Sou do Solidariedade e nosso partido tem, ou tinha, candidato próprio, mas já havia informado que não iria apoiar o Taques, anteriormente procurei os coordenadores do Avante para que a gente pudesse apresentar o Euclides aqui na nossa cidade, como nosso candidato ao Senado. Em nova Lacerda o PP, PSB e o SD vão caminhar com o Euclides para que em Brasília, ele possa lutar por um Mato Grosso melhor”, declarou Claudiney.

Em Pontes e Lacerda (distante 443 km de Cuiabá), o candidato à prefeitura, Ailton Antônio da Silva, o Inspetor Antônio (SD), também declarou apoio a Euclides e disse que ele e Euclides representam a renovação na política,

“Nós não temos conchavo com a velha política, fiz minha carreira na PRF assim com Euclides fez a dele no setor privado. O discurso dele está afinado com o nosso em valorizar as pessoas e não um sistema, vamos atrás de votos para o Euclides”, disparou.

O candidato do SD em Campos de Júlio, Elizeu Luis Miranda, o Elizeu do Táxi e de Mirassol D’Oeste, Jefferson Luis Fernandes Beato, o Dr. Jefferson também selou apoio ao candidato do Avante.