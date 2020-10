Com presença de apoiadores, Thiago Muniz faz caminhada no conjunto São José

O candidato Thiago Muniz, da coligação “Unir para Crescer” (DEM, PSB, MDB, PDT e PSC), reuniu apoiadores e militância dos partidos que compõem seu arco de alianças e realizou uma caminhada por algumas ruas da região do Conjunto São José. O ato político aconteceu na manhã de sábado (10).

Acompanhado do deputado estadual Thiago Silva (MDB) e de seu vice, Ibrahim Zaher (PSB), o candidato se mostrou animado com a receptividade por parte da população com sua candidatura. “Eu nunca estive tão animado na minha vida numa campanha eleitoral. Um calor humano, as pessoas entendendo as nossas propostas”, declarou.

Visivelmente empolgado, ele relembrou que foi na administração do ex-prefeito Percival Muniz (PDT), que é seu parente e apoiador, que a Avenida Goiânia, uma das mais importantes vias de ligação de toda aquela região do Conjunto São José, Marechal Rondon e outros bairros com o centro da cidade, foi construída. “É essa a nossa proposta: unir a nossa cidade, fazer obras para melhorar a vida do cidadão”, concluiu.

Confira o que disse o candidato ao AgoraMT: