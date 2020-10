Comandante está em estado grave após aeronave cair no Pantanal

É grave o estado de saúde de um dos militares resgatados após a queda de um helicóptero no pantanal de Mato Grosso. Renato Oliveira, que era o comandante da aeronave sofreu fraturas expostas e esta internado em um hospital particular de Cuiabá.

A equipe clinica trabalha para estabilizar o militar que precisa passar por cirurgias. Os demais ocupantes da aeronave, o copiloto Luiz Fernando e o 2° Sargento Emerson Martins também estão internados na capital de Mato Grosso, mas não foram divulgados boletins de atualização quanto ao estado de saúde deles.

Os militares trabalhavam no combate as chamas no Pantanal e sofreram o acidente em Poconé, a cerca de 104 km de Cuiabá. A aeronave pertence a Força Nacional e antes de ser usada em Mato Grosso auxiliou os combates em Corumbá no Mato Grosso do Sul.

Existe a expectativa que os militares sejam transferidos, se possível hoje, para hospitais de Brasília (DF).