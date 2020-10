Comandante Siqueira defende parceria com agronegócio para gerar emprego e renda

O policial militar João Batista Siqueira Brito, o Comandante Siqueira (PRTB), candidato a prefeito da cidade de Pedra Preta, declarou ao AgoraMT que pretende estreitar laços com os empresários do agronegócio para que estes paguem seus impostos na cidade. A ideia do candidato é proporcionar um incremento de impostos no município, para que este seja investido em políticas públicas de geração de empregos e renda.

Siqueira também defendeu o apoio à agricultura familiar, a correta utilização dos recursos públicos em favor da população, além de outras propostas. Veja a íntegra da entrevista a seguir: