Comércio começa a relatar falta de cerveja em Rondonópolis

Para os que gostam de tomar uma cerveja para relaxar ou até para se animar, um fato preocupante já tem afetado o mercado de bebidas. A ausência de algumas marcas de cerveja já tem sido notada em vários estabelecimentos de Mato Grosso.

E Rondonópolis segue com o mesmo problema. De acordo com o empresário do ramo de bebidas, conhecido como Tomate, algumas estão sendo difíceis de encontrar e o cliente acaba que tem que se adaptar e mudar para outras marcas.

“O público da cerveja geralmente é muito fiel. Quem consome uma marca só a quer, mas será necessária a compreensão e adaptação para uma nova marca” afirmou ele.

A proximidade com as festas de fim de ano é outro fator que preocupa o empresário, já que nessa época é normal um aumento no consumo de bebidas.

De acordo com a Associação de Supermercados de Mato Grosso (Asmat) quando falta determinado produto, a loja registra uma ruptura de estoque, como é o caso principalmente da cerveja do tipo long neck da Heineken.

O cenário ocorre devido à escassez de embalagens confeccionadas pelas industrias, que na pós quarentena tem sofrido com a falta de obra prima.