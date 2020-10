Concessionária oferece vagas de emprego em seis municípios de MT

Com 16 vagas de emprego abertas para contratação imediata, a Concessionária Rota do Oeste oferece oportunidade de trabalho para oito áreas distintas: operador de Tráfego, operador de Pedágio, auxiliar de Serviços Gerais, pedreiro, auxiliar de Pedreiro, encanador, carpinteiro e pintor.

As atividades estão disponíveis para atuação em seis municípios lindeiros à BR-163 e os interessados em participar da seleção devem cadastrar o currículo no site da Rota do Oeste, na aba ‘trabalhe conosco’, até 30 de outubro.

Todas as vagas são disponíveis para Pessoas Com Deficiência (PCD) e contemplam os seguintes benefícios:

Plano de Saúde;

Plano de Assistência Odontológica;

Seguro de Vida;

Cartão alimentação;

Plano de Previdência Privada;

Participação nos lucros e resultados;

Vale transporte

Confira as oportunidades oferecidas, as cidades de atuação e os requisitos:

• Operador de Tráfego

Requisitos: Ensino médio completo; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D;

Desejável: Experiência como motorista;

Cidades: Rondonópolis, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop.

• Operador de Pedágio

Requisitos: Ensino médio completo;

Cidades: Rondonópolis, Lucas do Rio Verde

• Auxiliar de Serviços Gerais

Requisitos: Ensino Fundamental completo; Experiência como Serviços Gerais;

Cidade: Nova Mutum

• Pedreiro, Auxiliar de Pedreiro, Encanador, Carpinteiro e Pintor

Requisitos: Ensino médio completo; Experiência na função.

Cidade: Cuiabá

Os currículos deverão ser cadastrados no nosso site na aba trabalhe conosco.