Concurso de redação preparatório para o Enem está com inscrições abertas

Estudantes do ensino médio regular de escolas públicas de todo o Brasil que estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 podem participar do 45° Concurso de Redação desenvolvido pelo Instituto Aipi, em parceria com a rede Sincroniza Educação. Estão sendo disponibilizadas cerca de 18.500 vagas, as inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 29 de outubro pelo site do projeto.

O concurso tem como objetivo incentivar os vestibulandos a leitura e produção de texto para conquistar um bom desempenho no Enem. As redações serão corrigidas por professores especialistas que utilizarão os mesmos critérios exigidos na prova. O tema dessa edição será: “Como cada pessoa pode ser um cidadão ativo para mudar a realidade à sua volta?”, relacionado aos objetivos de desenvolvimentos sustentáveis da ONU.

Após preencher o formulário de inscrição os candidatos terão acesso a 24 videoaulas, caso necessitem de treinamento para escrever a redação.

O primeiro colocado na competição receberá uma premiação em vale-compras para livros e materiais didáticos no valor de R$ 1.500; o segundo no valor de R$ 1 mil e o terceiro no valor de R$ 500. Além disso, os 100 melhores terão acesso gratuito por um ano à videoaulas e correções de textos em uma plataforma de redação.

A premiação também se estende para as escolas de origem dos participantes. As três escolas com maior participação de alunos, por exemplo, ganharão doação de livros até o valor de R$5.000,00. Já os 20 professores com mais alunos inscritos no concurso ganharão um curso on-line de treinamento para correção de redações no modelo Enem. Mais informações podem ser encontradas no edital.