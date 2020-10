Condutor atinge motociclista que tem afundamento de crânio

Mais um acidente grave foi registrado em Rondonópolis-MT. A colisão entre um veículo e uma motocicleta aconteceu no Jardim Marajó na noite desta segunda-feira (12). O motociclista, identificado como José Carlos Gomes da Rocha de 38 anos, teve várias fraturas pelo corpo, inclusive suspeita de afundamento de crânio.

De acordo com as informações, o condutor do veículo invadiu a preferencial e atingiu o motociclista. O motorista tentou fugir do local, mas foi impedido por populares.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Regional (HR).