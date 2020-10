Condutor capota veículo após sistema de freio travar na Médici

Um capotamento foi registrado na manhã de hoje (02) na Avenida Presidente Médici, em Rondonópolis-MT. O condutor perdeu o controle do carro, que parou em cima do canteiro central.

De acordo com informações do motorista, o sistema de freio do veículo teria travado, provocando o acidente. Por precaução, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas o condutor não teve ferimentos.

Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAT) também esteve no local, para ajudar no controle do trânsito.